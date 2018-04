Der Optionsschein Bank Vontobel/Call/Tesla Motors Inc. nähert sich dem Ende seiner Laufzeit. Am 15.06. ist der letzte Handelstag. Wer früh zugegriffen hat, darf sich am Fälligkeitstag mit hoher Wahrscheinlichkeit über enorme Gewinne freuen. Die Option ermöglicht dann einen Kauf der Tesla-Aktie für geradezu lächerliche 200 USD. Bei einem Kurs von derzeit 294 USD wahrhaftig kein schlechtes Geschäft. Allerdings kann sich auch in 1,5 Monaten noch einiges tun und Tesla geriet zuletzt zunehmend unter ... (Robert Sasse)

