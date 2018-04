Osram Licht hat die Phase des Grauens fortgesetzt, so die Meinung von charttechnischen Analysten zu den Handelssitzungen in der abgelaufenen Woche. Die Aktie ist sogar auf weniger als 50 Euro heruntergekracht und hat damit vor allem die besten Kursuntergrenzen hinter sich gelassen. Damit ist der Weg klar. Konkret: Die Aktie ist innerhalb von einer Woche um 18 % nach unten gekracht. In zwei Wochen sind damit sogar -21 % erwirtschaftet worden. Dabei hat die Aktie nun einen charttechnischen Abwärtstrend, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...