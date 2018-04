In der Regel sind sinkende Kurse für Anleger nie gute Neuigkeiten. Doch je nach Art eines Investments können auch sinkende Kurse die Kasse klingeln lassen. Beim Bank Vontobel/PUT/Tesla Motors Inc. setzen Anleger beispielsweise ganz gezielt auf Kursverluste bei Tesla. Käufer der Option erhalten das Recht, eine Aktie zu einem Kurs von 300 USD zu verkaufen. Liegt die Aktie von Tesla unter diesem Wert, ist also ein direkter Gewinn möglich.

Aktuell befindet sich Tesla mit 294,075 USD tatsächlich ... (Frank Holbaum)

