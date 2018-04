BYD hat in der abgelaufenen Woche einige wichtigere Signale gesetzt. Der Wert schaffte zwar nur einen Aufschlag von 0,5 %, aber hat aus charttechnischer Sicht ein deutliches Zeichen an den Markt gebracht. Damit ist sogar ein deutlicher Turnaround nach oben möglich. Denn: Die Aktie befindet sich in einem kräftigen charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sind gute Chancen sichtbar, da die Aktie aktuell auch einen Boden gefunden und bestätigt hat. Es kann spannend werden. Dann würde der Weg bis zu ... (Frank Holbaum)

