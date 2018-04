Die Aktie von Vale S.A. ist in den zurückliegenden Handelstagen noch einmal deutlich stärker geworden. Es ging unter dem Strich immerhin um gut 1 % nach oben. Die 2-Wochen-Bilanz weist damit sogar einen Aufschlag von 8 % auf. Innerhalb von einem Monat hat die Aktie nunmehr sogar gut 10 % an Wert gewonnen. Das sieht richtig gut aus, meinen denn auch die Chartanalysten. Nun geht es um die Eroberung des bisherigen 4-Jahres-Hochs bei 11,79 Euro, das am 26. Februar 2018 markiert worden war. Darüber ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...