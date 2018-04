Das im TecDAX notierte Wirkstoff-Forschungsunternehmen Evotec (ISIN: DE0005664809) hat 2017 mit ordentlichen Steigerungen bei Umsatz und Gewinn überzeugt. Man schloss weitergehende Kooperationen, kaufte das US-Unternehmen Aptuit, erhielt zahlreiche sogenannte "Meilensteinzahlungen" und gab für das laufende Jahr eine positive Prognose aus: Deutlich steigender Umsatz und, trotz steigender Forschungsaufwendungen, ein tendenziell höherer Gewinn. Alleine dass Evotec als Biotech-Unternehmen solide in der Gewinnzone operiert, ist nicht alltäglich. Und so war es durchaus keine Überraschung, dass die Aktie bis Oktober letzten Jahres zu den ganz großen Überfliegern im TecDAX gehörte. Aber eben nur bis Oktober - dann ging es wie in einem defekten Fahrstuhl abwärts. Aber was war da passiert?

In Bezug auf Umsatz und Gewinn oder die Perspektiven: gar nichts. Die sind weiterhin positiv. Nur kostete Evotec Anfang Dezember dennoch auf einmal nur noch die Hälfte dessen, was man Anfang Oktober am Jahreshoch bezahlt hatte. Eine solche Situation kann entstehen, ...

