Nasdaq-100 - Das Warten auf die Apple-Zahlen

Hallo am Nachmittag,

der Euphorie zur Eröffnung am Freitag folgte im Nasdaq-100 Index schnell Ernüchterung. Die Verkäufer schlossen das nach der Vorlage von guten Quartalszahlen der Schwergewichte Amazon, Intel und Microsoft gerissene Gap im Chart sofort wieder, weshalb der Index auch die Handelswoche unter dem EMA50 beendete. Zumindest die Rückeroberung des Triggers bei 6.645 Punkten gelang.

Die Ausgangslage für die neue Handelswoche ist neutral zu werten. Viele Marktteilnehmer dürften auf die Apple-Zahlen warten. Das Tech-Schwergewicht war mit Blick auf sehr verhaltene Zahlen und Ausblicke vieler seiner Zulieferer in den vergangenene Tagen massiv abverkauft worden. Man wird sehen müssen, inwieweit diese Verkäufe gerechtfertigt waren. Die Vorsicht im Vorfeld der Quartalszahlen überwiegt. Am Dienstag in der Nachbörse ist Apple mit den Zahlen an der Reihe. Über dem Trigger bei 6.645 Punkten haben die Käufer im Nasdaq-100 Index leichte Vorteile, wobei das Zwischenhoch bei 6.857 Punkten als Widerstand fungiert. Erst darüber hätte sich der Index freigeschossen mit Potenzial neue Allzeithochs zu markieren.

Unter 6.645 Punkten dürfte dagegen das Gap aus der Vorwoche geschlossen werden. Dort verläuft in etwa auch die an dieser Stelle vielfach zitierte innere Aufwärtstrendlinie. Eine Aufgabe dieses Trends per Tagesschlusskurs wäre negativ. In diesem Fall wäre der EMA200 bei gut 6.360 Punkten das erste Anlaufziel.

