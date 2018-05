Als der Kurs der Orocobre-Aktie an der 100-Wochen-Linie nach oben abprallte, ging zeitgleich ein Kaufsignal aus der Stochastik im Wochenchart hervor. An dieser Stelle hätte es sich gelohnt, in den Markt einzusteigen. Die Aktie stieg seitdem kräftig an und eine Korrektur nach unten zeichnet sich bislang nicht ab.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Chartbild auf Tagesbasis!

Auf Tagesbasis ergibt sich ein anderes, schwieriger zu bewertendes Bild. Der Kurs befindet sich leicht außerhalb ... (Johannes Weber)

