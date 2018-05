Mark Zuckerberg will Facebook-Nutzer nun auch verkuppeln. US-Dating-Apps wie Tinder und OkCupid geht das nahe - vor allem auf dem Börsenparkett.

Facebook will Dating-Funktionen einführen - und rüttelt damit die Dating-Branche und vor allem die Wall Street auf. Match Group, Mutterfirma von Flirt-Apps wie Tinder, OkCupid und Match.com, musste nach der Ankündigung von Facebook-CEO Mark Zuckerberg am Dienstag einen Kursrutsch verkraften.

Unmittelbar nach den Äußerungen auf der Facebook-F8-Konferenz in Kalifornien rutschten die Zahlen der Match Group, deren Apps den Online-Dating-Markt in den USA dominieren, an der New Yorker Wall Street um 22 Prozent auf 36,71 Dollar ab. Laut US-Medien nutzen in den USA rund 27 Prozent der Smartphone-Besitzer eine Dating-App.

Die Nachricht, dass Facebook in das Geschäft mit der Partnersuche einsteigen will, zog schnell Reaktionen von den Hauptakteuren nach. Joey Levin, Geschäftsführer ...

