Das war haarscharf - aber genau im richtigen Moment hat die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) erst einmal die Kurve gekriegt. Die Aktie steigt zur Stunde genau in dem Moment, in dem ein weiter abrutschender Kurs ein massiv bearishes Signal generiert hätte. Sie sehen es im Chart: Aixtron war bereits durch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gerutscht, war am Montag knapp, aber noch nicht signifikant unterhalb der bei 12,21 Euro verlaufenden, knapp unter der Trendlinie verlaufenden 200-Tage-Linie zum Stehen gekommen. Jetzt sind beide Linien zurückerobert. Aber noch ist das nicht wieder bullish. Davon mal abgesehen, dass dieses Plus sich erst einmal bis zum heutigen Handelsende halten muss, steht die Frage im Raum, woher die Motivation der heutigen Käufe rührt. Und da sollte zumindest eine Augenbraue nach oben wandern, denn:

Zum einen ist es natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...