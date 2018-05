pferdewetten.de AG: DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag pferdewetten.de AG: 02.05.2018 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pierre Hofer bis Ende 2022 zum CEO bestellt Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, hat Pierre Hofer bis Ende des Geschäftsjahres 2022 zum Alleinvorstand bestellt. Pierre Hofer, Jahrgang 1971, ist bereits seit Juli 2010 Vorstand der Gesellschaft. Markus Knoss, Aufsichtsratsvorsitzender: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Vorstandsvertrag mit Pierre Hofer vorzeitig bis Ende 2022 verlängern konnten. Pierre Hofer hat die Gesellschaft in den vergangenen acht Jahren hervorragend aufgestellt und mit strategischem Weitblick sowie der ihm eigenen besonnenen Übersicht auf einen ertragsstarken Entwicklungspfad gebracht. Wir wissen die Geschicke der pferdewetten.de AG inklusive unseres neuen Geschäftsfeldes Sportwetten bei ihm in besten Händen." Düsseldorf, den 02.05.2018 Markus Knoss Vorsitzender des Aufsichtsrats pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 19 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4 WKN: A1K040, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681481 02.05.2018

