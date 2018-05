Tagesausblick für 3.5.: Berichtssaison in Deutschland nimmt Fahrt auf!

Bastian Galuschka,

Der deutsche Aktienmarkt befindet sich in Feierlaune. Am ersten Handelstag im Mai konnte der DAX um rund anderthalb Prozent zulegen und damit deutlich stärker steigen als die US-Indizes. Rückenwind kam unter anderem vom wieder schwächeren Euro. Am Abend steht mit dem Fed-Zinsentscheid noch ein wichtiger Termin auf dem Programm, auch wenn die US-Notenbank dieses Mal nicht an der Zinsschraube drehen dürfte.

Um mehr als vier Prozent konnten am Mittwoch die Apple-Aktien zulegen. Der iPhone-Hersteller konnte Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal nicht nur stärker steigern als erwartet, sondern hat auch noch ein 100 Mrd. Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Auch am Donnerstag bleibt die Berichtssaison im Fokus der Anleger. In den USA werden unter anderem Activision Blizzard, GoPro, Kellogg und Xerox ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Auch in Deutschland nimmt die Berichtssaison so richtig Fahrt auf. Am Donnerstag werden unter anderem alstria office REIT, Bayer, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hypoport, Infineon, MorphoSys, Vonovia und Xing über das zurückliegende Quartal berichten.

Wichtige Termine

Eurozone - Verbraucherpreise April (Vorabschätzung)

Eurozone - Erzeugerpreise März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Handelsbilanzsaldo März

USA - Auftragseingang Industrie März

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.800/12.830/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.733/12.660/12.600 Punkte

Der DAX zeigte am Mittwoch eine beeindruckende technische Stärke gegenüber den US Indizes. Der Index ließ die Widerstandszone zwischen 12.600 und 12.660 Punkten hinter sich und zog direkt bis an die Zielzone zwischen 12.800 und 12.830 Punkten an. Dort kam der Index zunächst nicht weiter. Eine Verschnaufpause sollte man für den Donnerstag in jedem Fall einkalkulieren, wobei die Marken von 12.733 und darunter die ehemalige Widerstandszone um 12.600 Punkte nun als Unterstützungen fungieren. Gelingen neue Verlaufshoch, wären im besten Fall sogar Kurse um 13.000 Punkte in einigen Tagen erreichbar.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX07VV 7,82 8.700 13.100 17.05.2018 DAX HX0EB7 8,79 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX07XT 7,71 11.200 13.100 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2017; 17:50 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert, verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

