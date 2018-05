Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco platzierte gestern eine EUR 3 Mrd. schwere Senior Anleihe (erw. Rating A2/A) in vier Tranchen. Tranche A (3J, EUR 800 Mio.) preiste bei MS+13 BP, Tranche B (7J, EUR 800 Mio.) bei MS+43 BP, Tranche C (12J, EUR 900 Mio.) bei MS+70 BP, Tranche D (20J, EUR 500 Mio.) bei MS+85 BP. Der Emissionserlös soll in die Refinanzierung der Akquisition des australischen Wettbewerbers Westfield fließen. Darüber hinaus begab Rolls-Royce eine Dual-Tranche Senior Anleihe (A3/BBB+). Tranche A (6J, EUR 550 Mio.) preiste bei MS+45 BP, Tranche B (10J, EUR 550 Mio.) bei MS+70 BP. Des Weiteren planen PACCAR Financials (A1/A+) und B2Holding(Ba3/BB-) Neuemissionen....

