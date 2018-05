Das wäre der charttechnisch perfekte Ausbruch, was die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) da zeigt. Erst am Mittwoch der Sprung über die 200-Tage-Linie, im Chart dick rot markiert, heute der Anstieg über die Januar-Abwärtstrendlinie, nachdem der Kurs die 200-Tage-Linie im Tagestief als Unterstützung bestätigen konnte. Die Bullen dürfen nur nicht schlappmachen, denn der Handelstag ist noch lang. Gute Argumente hätten sie, um durchzuhalten und der Aktie so den Weg nach oben frei zu machen, denn die heute Früh präsentierte Quartalsbilanz war nicht übel:

Der Umsatz steigt momentan nur langsam, da kamen im ersten Quartal (für Infineon das zweite Quartal im am 30.9. endenden Geschäftsjahr) 1,84 Milliarden Euro zusammen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...