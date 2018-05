Moderne Technologien und durchgängige Maschinennetzwerke machen das Erfassen und Auswerten von Maschinen- und Betriebsdaten einfach und ermöglichen, Konzepte für Industrie 4.0 und das Industrial Internet of Things (IIOT) umzusetzen. Das alles lässt sich bei sogenannten Greenfield-Projekten - also neuen Maschinen und Anlagen auf der grünen Wiese - leicht realisieren. Für den Großteil der Maschinen- und Anlagenbetreiber ist die Umsetzung jedoch schwieriger. "Ein Unternehmen kann nicht einfach alle seine Fabriken von Grund auf neu aufbauen", kommentiert René Blaschke, Expert Industrial IOT for Brownfields bei B & R. Daher sind für Betreiber solche Lösungen interessant, mit denen sie ihre Bestandsmaschinen für Industrie-4.0-Konzepte fit machen können.

Daten automatisiert erfassen

In vielen Werken erfassen Maschinenbediener Betriebsdaten nach wie vor mit Stift und Papier - das klingt nicht nach einer Echtzeitauswertung, wie sie im Industrial-IOT-Zeitalter gefordert wird. Es kann auch nicht erwartet werden, dass die Daten standardisiert und einheitlich von jeder Schicht erfasst werden. "Das ist bisher ein großes Problem bei der Betriebsdatenerfassung", hebt Blaschke hervor. Außerdem lassen sich unterschiedliche Maschinen dadurch nur schwer vergleichen.

Maschinen in der Industrie weisen eine lange Lebenszeit auf. In der Regel laufen sie 25 bis 30 Jahre - eine vor 15 Jahren installierte Maschine läuft also mindestens noch weitere zehn Jahre. Für Maschinen- und Anlagenbetreiber bedeutet das, eine Möglichkeit zu finden, mit der sie Daten bisher unvernetzter Maschinen und Anlagen zuverlässig sammeln und auswerten können. Mit dem Konzept der Orange Box von B & R ist das einfach möglich, wie Blaschke erläutert: "Mit der Orange Box lassen sich zum ...

