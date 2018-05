Der TecDAX legt weiter ordentlich zu. Starke Zahlen von Apple sorgten dafür, dass der TecDAX weiter seinem Aufwärtstrend nachkommt. Bereits in der letzten Woche starteten die Bullen eine Aufholjagd. Dieser wurde kurzzeitig bei 2640 Punkten gestoppt. In dieser Woche setzte sich der Aufwärtstrend allerdings wieder fort. Vor allem gestern stieg der TecDAX bis knapp unter 2700 Punkte an. Diese Werte kann er am Donnerstag halten und steht aktuell bei 2688 Punkten. Vorraussichtlich wird der TecDAX ... (Björn Pahlke)

