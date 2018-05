Das gelbe Edelmetall konnte am 11.04.18 im Hoch noch bis auf 1365 US Dollar klettern, danach ging es in der Folge aber deutlich nach unten. In dieser Handelswoche nun wurde die als Unterstützung fungierende 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet) angelaufen. Diese scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...