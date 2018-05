Nasdaq-100 - Eine zähe Angelegenheit

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

es ist schon eine merkwürdige Konstellation an den Börsen derzeit. Während Europa aktuell erstaunlicherweise relativ solide wirkt, was man wohl mit dem schwachen EUR/USD-Kurs zumindest etwas erklären könnte, wird jeglicher Erholungversuch an den US Börsen abgewürgt. Der Nasdaq-100 Index hat es auch gestern nicht geschafft, den seit Januar maßgeblichen Abwärtstrend hinter sich zu lassen. Heute nimmt der Abwärtsdruck wieder zu.

Im Fokus steht nun die Unterstützung bei 6.580 Punkten. Wird sie heute oder in den kommenden Tagen unterboten, dürfte der Index zügig das Gap bei 6.513 Punkten schließen. Ein weiteres Abdriften dürfte wohl einen Test des Zwischentiefs bei 6.426 Punkten nach sich ziehen. Wiederum darunter bieten der EMA200 und das Doppeltief bei 6.320 Punkten Halt.

Bricht der Nasdaq-100 dagegen über das Hoch bei 6.750 Punkten aus, wäre Potenzial auf 6.857 Punkte ableitbar. Erst wenn auch diese Marke überschritten wird, hellt sich das Chartbild zunehmend auf.

Aktuell notiert der Index auf dem Kursniveau Anfang Januar. Das ist für Trendfolger mehr als enttäuschend. Auf der anderen Seite waren die Jahre zuvor so stark, dass eine Verschnaufpause eigentlich überfällig erscheint. Die Auflösung dieser Konsolidierung steht aber noch aus.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2018 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

