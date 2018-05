Tagesausblick für 4.5.: US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Unsicherheit am deutschen Aktienmarkt bleibt groß. Nachdem der DAX am Vortag kräftig zulegen konnte, ging es am Donnerstag wieder abwärts. Die US-Notenbank hat im Rahmen ihres Zinsentscheids am Mittwochabend den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Die Fed zeigte sich aber etwas optimistischer, dass sich die Inflationsrate bei zwei Prozent halten wird. Die am Donnerstag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus. Während die Industrieproduktion stärker zulegte als erwartet, enttäuschte der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor.

Unternehmen im Fokus

Unterdessen hat Tesla-Chef Elon Musk bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwochabend für Verunsicherung gesorgt. Kritische Fragen der Analysten auf der Telefonkonferenz wollte Musk nicht beantworten und ging lieber auf die Fragen eines Youtubers und ausgewiesenen Tesla-Fans ein. Die Tesla-Aktien gaben am Donnerstag um knapp acht Prozent nach.

Neben der Berichtssaison rückt zunehmend auch wieder der Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit China in den Fokus. Ab heute verhandelt eine US-Delegation in Peking. Am Freitag steht außerdem der "große" US-Arbeitsmarktbericht für April auf dem Programm.

Auch die Berichtssaison geht weiter: Aus dem DAX berichten am Freitag BASF und BMW über das zurückliegende Quartal. In der zweiten Reihe werden unter anderem DIC Asset, freenet, Lanxess, Rheinmetall und secunet Quartalszahlen vorlegen. In den USA stehen die Zahlen von Alibaba und Celgene im Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (endgültig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (endgültig)

Eurozone - Einzelhandelsumsatz März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Neugeschaffene Stellen ex Agrar April

USA - Arbeitslosenquote April

USA - Durchschnittliche Stundenlöhne April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.830/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.660/12.600/12.460 Punkte

Der DAX konnte am Donnerstag nicht an die gute Mittwochsentwicklung anknüpfen, sondern konsolidierte. Dabei reichte das Zwischentief bei 12.733 Punkten als Pullbackniveau nicht aus. Der Index setzte vielmehr an das Ausbruchsniveau bei 12.660 Punkten zurück und verteidigte dieses zum Handelsschluss. Angesichts der sehr schwachen US Indizes bleibt es auch am Freitag abzuwarten, ob sich der Index nachhaltig besser schlagen kann. Kurse über 12.600 Punkten wären noch als normale Pullback-Bewegung einzuordnen. Beendet der Index die Woche dagegen unter diesem Niveau, wäre das Ausbruchssignal erst einmal negiert. Die nächste Unterstützung lässt sich in diesem Fall erst bei 12.600 Punkten nennen. Über dem Hoch bei 12.827 Punkten bestehen dagegen gute Chancen auf eine Trendbeschleunigung an den Widerstand bei 13.000 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2018 - 03.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 03.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

