Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 04/2018 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 05/2017 bis 04/2018 der prime market-Werte. Sie hat 8/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im September. Und so sieht es aus: Die jüngsten Änderungen, AT&S und FACC statt Zumtobel und Agrana, sind auch in dieser Liste bestätigt. Wäre es eine Umstellungsliste, so bliebe alles beim Alten. Erste ATX-Kandidaten für Herbst sind Porr, Do&Co, Palfinger bzw. wieder Zumtobel und Agrana. Sie brauchen aber deutliche Kursanstiege oder Streubesitzmassnahmen bzw. umgekehrt kann man aufrücken, wenn ein ATX-Member schwächelt. Derzeit ist jedenfall viel Luft zwischen den entscheidenden Rängen...

