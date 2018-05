Microsoft ist in den vergangenen Wochen relativ stark gewesen und hat sich von den schwankenden Märkten nicht beeindrucken lassen. Die Aktie ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der in den kommenden Wochen zu neuen Rekorden führen kann. Dies jedenfalls ist die Auffassung von Chartspezialisten, die bei 80 Euro eine wichtige Prüfung für den Wert sehen. Sollte die Aktie also das Allzeithoch bei 78,85 Euro vom 2. Mai 2018 überwinden und auch noch 80 Euro überkreuzen, dann könne es ... (Moritz von Betzenstein)

