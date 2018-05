Wer sich wundert, warum es von ThyssenKrupp zuletzt eher ruhig war im Hinblick auf kapitalmarktrelevante Presseinformation, dem sei gesagt: Genau das ist von ThyssenKrupp auch so angekündigt worden, denn bis zum 14. Mai soll es eine sogenannte "quiet period" geben. Damit wird sinngemäß eine Phase eingeschränkter Kommunikation mit den Kapitalmärkten bezeichnet, üblicherweise in einem bestimmten Zeitraum vor einer anstehenden Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Am 15. Mai soll es dann soweit ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...