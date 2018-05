Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Eben reingekommen ... ich bin gerade auf dem Weg zum Börse Social Network Club Stammtisch, bei dem auch Katharina Löckinger, IR European Lithium, dabei sein wird. Werde schauen, ob ich über das Wochenende und für den Montag-gabb ein Interview eintakten kann. Wir sind ja hier mit der Wolfsberg-Story von Anfang an dabei und man kennt sich. European Lithium sandte folgendes aus: "We have released the following announcement: CEO Appointment To view more announcements by European Lithium, please click here.Learn more about European Lithium, visit our website."

