Brexit-Übergangsphase könnte verlängert werden

DE30 nähert sich Widerstand bei 12.900 Punkten

BASF (BAS.DE) kann Gewinnerwartungen nicht erfüllen

Nachdem am gestrigen Handelstag Verluste auf den europäischen Märkten zu sehen waren, sind an diesem Freitag die Kurse gestiegen. Der russische RTS (RUS50) verzeichnet die größten Gewinne innerhalb Europas mit einem Prozent. Der schwächste Index innerhalb Europas ist der polnische WIG 20 (W20), welcher Verluste von 0,75% erzielte. Der Euro Stoxx 600 eröffnete leicht im Plus, wobei IT-Unternehmen zu den Hauptgewinnern zählten. Auf der anderen Seite ist der Bankensektor zu nennen, der die größten Verluste verzeichnete, allen voran die Société Générale. Laut einigen britischen Offiziellen müsste die Brexit-Übergangsphase verlängert werden, und das nicht nur für einige Monate sondern möglicherweise mehrere Jahre. Falls Theresa May es schafft ihre Partei davon zu überzeugen, Großbritannien vom europäischen ...

