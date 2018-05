Osisko Gold Royalties Ltd. gab gestern die konsolidierten Finanzergebnisse für das zum 31. März geendeten Quartals bekannt.



So war das Unternehmen in der Lage 20.036 Unzen Goldäquivalent zu produzieren; das entspricht der für 2018 festgelegten jährlichen Richtlinie von 77.500 bis 82.500 Unzen Goldäquivalent. Ebenso konnte im ersten Quartal ein operativer Cashflow von 23,3 Millionen Dollar generiert werden - eine Rekordzahl, die einen Anstieg von 94% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.



Osisko verteilte im ersten Quartal des Jahres erneut und zum 14. Mal eine Dividende an seine Aktionäre und zahlte somit 7,8 Millionen Dollar. Insgesamt hat es somit seit 2014 62,9 Millionen Dollar in Dividenden gezahlt. Des Weiteren war das Unternehmen in der Lage im ersten Quartal 1.607.099 seiner Aktien zu einem Gesamtpreis von 20,3 Millionen Dollar und einem Durchschnittspreis von 12,65 Dollar zurückzukaufen.



Zum Stand vom 30. April 2018 war Osisko im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mittel im Wert von 205 Millionen Dollar und hielt 382 Millionen Dollar in Aktienanlagen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de