Seit Mitte März war bei der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) nichts vor- und nichts zurückgegangen. Zuvor hatte die Bekanntgabe einer Neuordnung des Unternehmens durch den Kauf der RWE-Tochter innogy und eine Rochade einzelner Bereiche zwischen E.ON und RWE zur besseren Fokussierung auf Kernkompetenzen wieder Leben in die zuvor deutlich tiefer notierende Aktie gebracht. Doch dann war eben erst einmal die Luft heraus, denn innogy versucht sich zu wehren, das Kartellamt müsste den einzelnen Plänen noch zustimmen und all das wird a) noch einige Zeit dauern und b) ist der Effekt in Bezug auf die zukünftige Ertragslage noch nicht absehbar. Doch plötzlich, seit Mitte vergangener Woche, kommt doch wieder Leben in den Kurs. Wieso?

Was das E.ON/RWE/innogy-Projekt angeht, gibt es derzeit keine entscheidenden Fortschritte. Der nach unten drehende Euro zum US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...