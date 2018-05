Argentiniens Reformkurs gerät wegen steigender Zinsen unter Druck. Nun müssen Sparmaßnahmen das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen.

Viele Argentinier erinnern die Turbulenzen der letzten Tage an den Finanzmärkten an vergangene Zeiten - die sie hofften, schon längst hinter sich gelassen zu haben. So stürzte der Peso gegenüber dem Dollar am Donnerstag um 8,5 Prozent ab. Seit Jahresanfang hat die argentinische Währung damit 17 Prozent gegenüber dem Dollar verloren.

Doch obwohl die Zentralbank seit Jahresbeginn rund sechs Milliarden Dollar und damit fast ein Zehntel der gesamten Devisenreserven verkauft hat, hielt der Abwertungsdruck an. Auch die 600 Punkte Zinserhöhung in einer Woche verpufften wirkungslos. Die Nachfrage nach Dollar stieg weiter an. Erst als die Zentralbank am Freitag den Leitzins erneut um 675 Punkte erhöhte auf nun 40 Prozent, begann der Peso wieder an Stärke zu gewinnen.

Für die Analysten der Bank of America Merrill Lynch hat die Zentralbank mit dem Zinsanhebung gezeigt, dass sie bereit ist, alles zu tun, um den Peso zu stützten. "Kurzfristig hat die Zentralbank damit Vertrauen schaffen und eine Währungskrise vermeiden können", glauben sie. Die Experten der französischen BNP bleiben jedoch skeptisch: "Viel mehr als ein Pflaster ist das nicht", lautet ihr Urteil.

Die Argentinier wie ihre Regierung wurden von der Pesoschwäche überrascht. Einerseits hat das Pampaland keinen Einfluss auf die entscheidende Ursache für die Pesoschwäche: Es sind vor ...

