Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Interview zur Ernennung von Dietrich Wanke zum CEO von European Lithium, der Fokussierung auf Europa und dem aktuellen Projekt Status mit Stefan Müller und Dietrich Wanke. Die Vorgeschichte zu diesem Interview: Am Freitag um die Mittagszeit kam die Nachricht, dass European Lithium einen neuen CEO einsetzen wird: Dietrich Wanke, ich habe ihn im Vorjahr in Wien kennengelernt, wir haben die Österreich-Aktivitäten des Unternehmens in Wolfsberg ja von Anfang an als journalistisches Projekt verfolgt. Am Freitag Nachmittag hatten wir unseren Launch-Stammtisch für den Börse Social Network Club mit u.a. Heiko Thieme, Ulrich Brockmann (Fielmann), Manuel Taverne (FACC) und Katharina Löckinger....

