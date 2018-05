Nachdem die Deutsche Bank-Aktie noch Mitte Dezember kurz über die 17-Euro-Marke geschaut hatte und bis 17,12 Euro ansteigen konnte, stand sie im laufenden Jahr bislang überwiegend unter Abgabedruck. Einen ersten Abwärtsimpuls sahen wir in der zweiten Dezemberhälfte. Dieser führte den Kurs der Aktie auf das Niveau von 14,96 Euro zurück. An ihn schlossen sich im Januar zwei kleinere Erholungen an, die sogleich wieder abverkauft wurden und Anfang Februar zu einem neuen Tief bei 12,37 Euro führten.

