Das amerikanische Transportunternehmen Ryder System (ISIN: US7835491082, NYSE: R) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2018 (Record date: 21. Mai 2018). Aktuell ist dies die 167. vierteljährliche Dividende in ununterbrochener Folge. Seit mehr als 41 Jahren zahlt Ryder bereits eine Dividende aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,08 US-Dollar ...

