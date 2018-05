07.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Sanochemia (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG gibt bekannt, dass der U.S Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. die Finanzierung für die Phase II Studie sowie Folgestudien bin hin zur Zulassung des Produktes erfolgreich realisiert hat. Neurana konnte dazu Mittel in Höhe von USD 60 Millionen einwerben. "Das ist der erwartete Durchbruch im Projekt Tolperison auf den wir beharrlich hingearbeitet haben. Unser Partner Neurana hat ein erstklassiges Team für die Entwicklung und ein Top Portfolio an...

