DAX - Wochenstart mit neuen Maihochs

Hallo zusammen,

nach der Abwärtskorrektur vom Donnerstag stabilisierte sich der DAX am Freitag leicht im Plus und startete am Nachmittag noch einen Rallyschub bis fast ans Maihoch. Damit unterstrichen die Bullen ihre Ambitionen, die Handelswoche am Hoch beenden zu wollen. Das lockt jetzt zum Beginn der neuen Woche weitere Käufer, der Index zieht weiter nach Norden.

Damit wäre eine Rallyfortsetzung möglich. Im intakten Aufwärtstrend der letzten Wochen liegen die nächsten Widerstände bei 12.950 - 12.980 und später 13.125 - 13.150 Punkten. Das wären nun die Aufwärtsziele für die kommenden Tage, sofern die zuletzt schwächelnden US Indizes mitmachen. Die starke Performance vom Freitag macht hier Hoffnung. Zwischenkorrekturen bis 12.760 - 12.780 wären jetzt unbedenklich, unterhalb davon sind ausgedehntere Kursrücksetzer bis 12.690 - 12.715 und 12.630 Punkte möglich. Unterhalb von 12.600 kommt wieder Skepsis an einem bullischen Szenario auf, neue Verkaufsignale entstehen erst unterhalb von 12.460 Punkten.

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2018 - 07.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 07.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 24,23 10.475 5,32 29.06.2018 DAX Index HX06NH 30,47 9.850 4,22 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.05.2018; 10:56 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 8,05 13.650 15,92 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 2,14 13.050 60,36 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.05.2018; 10:58 Uhr

