Die Quartalsergebnisse waren keine Überraschung … gut, aber nicht so gut, um nennenswerte Sprünge bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) auszulösen. Nach diesen Ende April präsentierten Zahlen passierte daher wenig. Aber mit dem Gesamtmarkt zog auch diese Aktie am 2. Mai kräftig an und bleibt bislang auf dem erreichten Level. Auf einem Level, das sich in Schlagdistanz zu einem charttechnischen Befreiungsschlag befinden würde. Und ein Argument, den auch zu vollziehen, sich mit Aussicht auf weitere Kursgewinne durch die von den Bären zweifellos verteidigte Zone zwischen 66,95 und 67,85 Euro hindurch zu kämpfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...