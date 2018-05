mybet Holding SE: Vollständige Platzierung von 639.623 neuen Aktien aus Genehmigtem Kapital 2015/I DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung mybet Holding SE: Vollständige Platzierung von 639.623 neuen Aktien aus Genehmigtem Kapital 2015/I 07.05.2018 / 13:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 mybet Holding SE: Vollständige Platzierung von 639.623 neuen Aktien aus Genehmigtem Kapital 2015/I Berlin, den 7. Mai 2018. Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE (ISIN DE000A2LQ009) ("Gesellschaft") haben heute auf der Grundlage ihrer Beschlüsse vom 2. Mai 2018 zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen, 639.623 neue Aktien ("Neue Aktien") auszugeben. Die Beschlüsse vom 2. Mai 2018 hatten die Ausgabe von bis zu 639.623 Neuen Aktien vorgesehen. Damit wurde das angestrebte Volumen vollständig platziert. Infolge der Platzierung wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.396.231,00 um EUR 639.623,00 auf EUR 7.035.854,00 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die Neuen Aktien wurden von Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Ausgabepreis von EUR 1,20 je Neuer Aktie gezeichnet und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien erhalten die ISIN DE000A2LQ7F4 und werden voraussichtlich ab Juni 2018 in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Ausschluss des Bezugsrechts erfolgte gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A2LQ009, Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail ir@mybet.com 07.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A2LQ009 WKN: A2LQ00 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683031 07.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2LQ009

AXC0161 2018-05-07/13:24