Deutsche Rentenversicherung informiert und berät barrierefrei /// Ford glänzt mit Absatzsprung von über 14 Prozent in Deutschland



Ob persönlich, telefonisch oder elektronisch - das Informationsangebot der Deutschen Rentenversicherung in Sachen "Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge" ist vielfältig und steht auch barrierefrei zur Verfügung. Hierauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin anlässlich des Europäischen Tages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hin.

Wer körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigt ist, hat ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Deshalb hat die Deutsche Rentenversicherung Bund bereits 2004 ein eigenes Kompetenzcenter für Barrierefreiheit eingerichtet.

Bescheide, Formulare und Informationsbroschüren werden dort beeinträchtigten Menschen in einer für sie zugänglichen Form zur Verfügung gestellt, zum Beispiel als Großdruck, als Text-CD, als Hör-CD oder in Brailleschrift. Die Art der barrierefreien Dokumentenform ist frei wählbar, Kosten ergeben sich hierbei für die Berechtigten nicht. Des Weiteren stehen Antragsformulare ausfüllbar und druckfertig als barrierefreie PDF-Datei im Formularcenter auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung. Das Servicetelefon bietet zudem hörgeschädigten Versicherten eine kosten- und barrierefreie Kommunikation per Gebärden- oder Schriftsprachdolmetscher an. Weitere Informationen erhalten Menschen mit Beeinträchtigungen auf der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de, vor Ort in den Auskunfts- und Beratungsstellen sowie am kostenfreien Servicetelefon.

Ford hat im April 24.571 Pkw an Kunden ausgeliefert und steigert damit seinen Absatz um deutliche 3.173 Pkw-Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist der Hersteller aus Köln im Vergleich zur Industrie überdurchschnittlich gewachsen.

Während die Zulassungen aller Hersteller um 8 Prozent gegenüber April 2017 angestiegen sind, konnte Ford ein Plus von starken 14,8 Prozent an Mehrzulassungen erzielen. Der Marktanteil ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 7,8 Prozent gestiegen.

Treiber des Erfolgs bei den Pkw-Zulassungen sind die Modelle Fiesta, EcoSport, Focus und Kuga. Besonders erfreulich ist, dass die Käufe von Privatkunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25 Prozent gewachsen sind. Ford ist damit eine der beliebtesten Marken bei den privaten Einzelkunden. Mit insgesamt 28.268 ausgelieferten Pkw und leichten Nutzfahrzeugen hat Ford 13,7 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahresmonat.

