Nasdaq-100 - Durchbruch?!

Hallo am Nachmittag,

endlich wieder Kursdynamik in den US Indizes! Nach den positiven Reversals am Donnerstag gaben Dow Jones Industrial Average und Nasdaq-100 Index am Freitag kräftig Gas. Dabei stiegen die Techs sowohl über den seit März maßgeblichen Abwärtstrend als auch über das Verlaufshoch bei 6.750 Punkten.

Damit haben die Käufer ein klares Achtungszeichen gesetzt. Die Kursdynamik spricht dafür, dass der Anstieg sich bis zum letzten lokalen Hoch bei 6.857 Punkten fortsetzt. Sollte auch diese Hürde genommen werden, liegt um 6.900 Punkte ein weiteres Widerstandsband im Chart. Ein Durchbruch durch diese Marke wäre ein weiteres starkes Signal, auch das Gap bei 7.020 Punkten schließen zu können.

Das Tief des Reversals am Donnerstag bei 6.539 Punkten darf von nun an nicht mehr unterboten werden, um die impulsive Anstiegssequenz aufrechtzuerhalten. Rücksetzer treffen bereits vorgeschaltet bei 6.750 und 6.645 Punkten auf Unterstützungen.

Grundsätzlich haben die Bullen die beste Chance seit vielen Wochen, die zähle Seitwärtskorrektur nachhaltig aufzubrechen. Hierfür müssen sie das Momentum aber hochhalten.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2018 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

