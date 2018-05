INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung und platziert rd. 3,168 Mio. Aktien zu einem Ausgabebetrag von 1,62 Euro DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung und platziert rd. 3,168 Mio. Aktien zu einem Ausgabebetrag von 1,62 Euro 07.05.2018 / 17:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Jena, 7. Mai 2018 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um knapp 10 % des bestehenden Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital von derzeit 31.683.484 Euro wird auf 34.851.831 Euro durch die Ausgabe von 3.168.347 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien beträgt 1,62 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Der Gesamtemissionserlös vor Kosten beträgt rund 5,133 Mio. Euro. Die neuen Aktien wurden von drei institutionellen Investoren, der AXXION S.A. für Rechnung mehrerer Fondsmandate, der Shareholder Value Beteiligungen AG und der Shareholder Value Management AG, gezeichnet. Die neuen Aktien sollen nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister prospektfrei zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und in die bestehende Notierung einbezogen werden. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung wird Intershop zur Beschleunigung der Transformation in Richtung Cloud-Geschäft verwenden. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 07.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683209 07.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0EPUH1

AXC0232 2018-05-07/17:22