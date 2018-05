CA Imm nimmt weiteren Meilenstein >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Hello bank! 100 detailliert: Alibaba 8... » Wie YY Inc., AT&S, AMS, FACC, Celgene... CA Immo Unboxing cube berlin. Ein weiterer Meilenstein ist genommen. Der Rohbau ist fertig. Heute feiern wir Richtfest und unser aller erster Dank gilt den Bauleuten, die diesen sehenswerten Rohbau errichtet haben. Die Festreden hielten Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, Architekt Torben Østergaard von 3XN und Guido Schütte, Leiter CA Immo Berlin. Zur Feier des Tages erhielten wir auch noch als erstes Gebäude in Berlin eine WiredScore Zertifizierung in Platin. Dass bei alledem der Himmel über Berlin kaum hätte blauer sein können, ist...

