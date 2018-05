Schaffhausen (awp) - Georg Fischer saniert in den nächsten Monaten für 20 Millionen Franken den Hauptsitz von GF Piping Systems in Schaffhausen und baut ihn aus. Im geplanten Anbau sollen Schulungs- und Ausstellungsräumen entstehen. Die Sanierung des Bürogebäudes beginnt in diesem Monat und wird bei laufendem Betrieb stattfinden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...