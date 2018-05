Köln (ots) -



Modellfamilie



- Kraftvolle und sparsame EcoBoost-Turbobenziner und TDCi-Turbodiesel - Fahrwerk mit 19 Millimeter erhöhter Bodenfreiheit; serienmäßiges Crossover-Body-Kit - Serienmäßige Fahrdynamik-Regelung, die mittels eines selektiven Fahrmodus-Schalters auch während der Fahrt ausgewählt werden kann - Sicherheit: Fortschrittliche Assistenz-Systeme - diese Technologien basieren auf Radar- und Ultraschall-Sensoren sowie auf einer Frontkamera - Komfort: Sprachsteuerbares Ford SYNC 3 mit AppLink und bis zu 8 Zoll großem Touchscreen - Premium-Audiosystem B&O PLAY und Panorama-Schiebedach



Ford stellt mit dem frontangetriebenen Fiesta Active das erste Mitglied einer neuen Crossover-Modellfamilie vor. Es kombiniert die Vielseitigkeit eines SUV (Sport Utility Vehicle) mit der typischen Fahrdynamik der Ford Fiesta-Baureihe. Mit seiner 18 Millimeter größeren Bodenfreiheit und der höheren Sitzposition zielt der Ford Fiesta Active auf den stetig wachsenden Kreis von SUV- und Crossover-Kunden, die auf schlechten Wegen ebenso sicher unterwegs sein möchten wie im City-Dschungel und auf der Autobahn. Von außen betrachtet ist die 5-türige Limousine mit dem serienmäßigen Crossover-Body-Kit, den markanten 17-Zoll-Leichtmetallrädern und der auf Wunsch verfügbaren Dachreling der Spezialist für Outdoor-Aktivitäten. Im Innenraum präsentiert er sich ganz fein: mit attraktiv gestalteten Sportsitzen und Materialien, dem sprachsteuerbaren Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen sowie einem B&O PLAY Sound-System für satten Sound im gesamten Innenraum des Fahrzeugs.



Ford bietet den Fiesta Active in Deutschland ab sofort an. Zur Wahl stehen drei Ausstattungsvarianten: "Active" (Preis: ab 17.950 Euro), "Active Colourline" (Preis: ab 20.150 Euro) sowie "Active Plus" (Preis: ab 21.150 Euro).



Sieben attraktive Ford Fiesta-Versionen



Wenn noch der "ST" im Juli auf den Markt kommt, ist die Ford Fiesta-Baureihe damit komplett - bestehend aus dem "Trend", dem "Cool & Connect" und dem "Titanium" (die Markteinführung war im Sommer 2017), dem "ST-Line" und dem "Vignale" (die Markteinführung war im Herbst 2017) sowie dem "Active" und dem "ST". Der Käufer hat nun die Wahl über das vielseitigste Ford Fiesta-Modellprogramm in der über 40-jährigen Erfolgsgeschichte des in Köln produzierten Kleinwagens.



"Autokäufer lieben die Vielseitigkeit, das kraftvolle Design und das besondere Gefühl von Sicherheit, das ein SUV vermittelt - nie war die Nachfrage nach Fahrzeugen aus diesem Segment höher", erläutert Roelant de Waard, als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich für Marketing, Sales und Service. "Im neuen Ford Fiesta Active haben wir diese Qualitäten mit allen technischen Vorzügen unseres Kleinwagen-Bestsellers und der markentypischen Fahrdynamik kombiniert. Das Ergebnis ist ein Crossover-Modell, das perfekt zum aktiven Lebensstil unserer Kunden passt."



Ford bringt in diesem Jahr noch zwei weitere "Active"-Modelle auf den Markt



2017 hat Ford in Europa 24 Prozent mehr SUV verkauft als im Jahr zuvor. Jedes fünfte Fahrzeug des Automobilherstellers ist inzwischen ein kompakter Ford EcoSport, ein mittelgroßer Ford Kuga oder ein Edge, die SUV-Top-Version von Ford in Europa. Alle drei Baureihen stellten 2017 neue Absatzrekorde auf.



Nach dem Fiesta Active bringt Ford noch in diesem Jahr zwei weitere "Active"-Varianten auf den Markt: den neuen KA+ Active sowie den neuen Ford Focus Active (als 5-Türer und als Turnier).



Kraftvolle Motoren mit Euro 6d-TEMP-Einstufung



Der hochmoderne Ford EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum und der 1,5 Liter große TDCi-Turbodiesel des neuen Ford Fiesta Active verbinden kraftvolle Performance mit hoher Kraftstoffeffizienz und geringen Betriebskosten. Alle Motoren erfüllen die Norm Euro 6d-TEMP.



- Benziner: Der vielfach preisgekrönte 1,0-Liter-Ford EcoBoost-Dreizylinder-Motor steht in vier Leistungsstufen zur Wahl: 63 kW (85 PS)*, 74 kW (100 PS)*, 92 kW (125 PS)* und 103 kW (140 PS)*. Er zeichnet sich durch eine Hochdruck-Benzindirekteinspritzung, zwei variabel steuerbare Ti-VCT-Nockenwellen und eine innovative Kurbelwelle aus, die mit ihrer speziellen Offset-Gestaltung dem Dreizylinder eine bemerkenswerte Laufruhe verleiht. Die CO2-Emissionen konnten bis auf 113 g/km1 reduziert werden - dabei sank der kombinierte Verbrauch bis auf 5,0 Liter/km1. Für die Kraftübertragung ist ein reibungsoptimiertes 6-Gang-Schaltgetriebe zuständig, das sich auf die Emissionsbilanz ebenfalls günstig auswirkt.



Ford bietet die 74 kW (100 PS)-Variante auch mit einer 6-Gang-Wandlerautomatik und Schaltwippen am Lenkrad an. Entsprechende Fahrzeuge verbrauchen im Mittel 6,1 Liter/100 km1 bei einem kombinierten CO2-Ausstoß von nur 139 g/km1.



- Diesel: Der besonders effiziente 1,5-Liter-TDCi-Vierzylinder-Turbodiesel des neuen Ford Fiesta Active tritt mit 63 kW (85 PS)* und 88 kW (120 PS)* und jeweils 6-Gang-Schaltgetrieben an. Er setzt auf eine weiter verbesserte Gestaltung der Brennräume. Hinzu kommt das Energie-Rückgewinnungssystem der Lichtmaschine, das den Elektrogenerator bevorzugt in Bremsphasen oder beim Dahingleiten aktiviert. Die CO2-Emissionen konnten im Mittel bis auf 103 g/km1 verringert werden bei einem kombinierten Verbrauch von 4,0 Liter/100 km1.



Ein automatisches Start-Stopp-System gehört für alle EcoBoost-Benziner und für den TDCi-Turbodiesel mit 88 kW (120 PS)* zur Serienausstattung. Für den 63 kW (85 PS) starken Selbstzünder ist es optional erhältlich. Der variable Kühlerlufteinlass reduziert den Luftwiderstand, wenn eine Kühlung des Motors nicht notwendig ist - wie zum Beispiel in der Warmlaufphase. Ford rüstet damit alle neuen Fiesta Active mit Ausnahme des 120-PS-Turbodiesels aus.



Ford Fiesta Active: kraftvolles und markantes Design



Mit seinem serienmäßigen Crossover-Body-Kit - bestehend aus Stoßfängern vorn und hinten im speziellen "Active"-Design, Seitenschwellern in Schwarz mit silberfarbenem Einsatz sowie Radkasten-Verkleidungen in Schwarz - liefert der neue "Active" eine überzeugende Interpretation des eleganten Ford Fiesta-Designs. Die Nebelscheinwerfer wurden harmonisch in dynamisch wirkende, C-förmige Nischen des vorderen Stoßfängers integriert. Markante Formen prägen auch die hinteren Stoßfänger. Die Rücklichter stehen mit LED-Technologie zur Wahl.



Zwölf attraktive Lacktöne



Ebenfalls einen positiven Eindruck hinterlassen die zwölf kraftvollen Lacktöne, die Ford für den Fiesta Active anbietet - darunter unter anderem die Metallic-Lackierungen Aquamarin-Grün, Chroma-Blau Magentic-Grau und Sika-Gelb, zwei spezielle Metallic-Lackierungen Lagun-Blau und Ruby-Rot sowie die Mica-Lackierung Iridium-Schwarz. Hinzu kommt eine exklusiv für den "ST" und für den "Active" verfügbare Metallic-Lackierung Blizzard-Grau.



Entscheidet sich der Kunde für das zur Wahl stehende Kontrast-Paket, werden das Dach und die Außenspiegelgehäuse je nach Außenfarbe in der passenden Kontrastfarbe lackiert.



19 Millimeter mehr Bodenfreiheit



Mit 19 Millimeter zusätzlicher Bodenfreiheit (Fahrwerk: 18 Millimeter plus ein Millimeter Reifen) und einer um zehn Millimeter verbreiterten Spur gegenüber dem Ford Fiesta-Standard-Modell nimmt der "Active" auch schlechte Wegstrecken gelassen in Angriff und überzeugt dabei mit einer souveränen Rundumsicht.



Qualitativ hochwertige Materialien, makellose Oberflächen und eine intuitive Bedienung kennzeichnen das Interieur. Die serienmäßigen Sportsitze vorn - auf der Fahrerseite inklusive Lendenwirbelstütze - sind vierfach verstellbar. Lederhandbremsgriff und ein Lederlenkrad im 3-Speichen-Design gehören ebenfalls zum serienmäßigen Lieferumfang.



Auf Wunsch: Panorama-Schiebedach und Lenkradheizung lieferbar



Auf Wunsch ist ein elektrisch zu betätigendes Panorama-Schiebedach lieferbar, das viel Licht in den Innenraum lässt und für eine luftige Atmosphäre sorgt. Optional verfügbar sind darüber hinaus zum Beispiel eine beheizbare Frontscheibe, ein beheizbares Lenkrad oder ein Park-Pilot-System hinten.



Widerstandsfähige Materialien



Passend zum Charakter des neuen Ford Fiesta Active zeigen sich auch die besonders robusten und widerstandsfähigen Materialien wie geschaffen für die Herausforderung matschiger Stiefel oder sandiger Strandtücher. Dies wurde im Material-Prüfzentrum von Ford im britischen Dunton unter Beweis gestellt. So wurden dort zum Beispiel die Sitzpolster einem harten Abnutzungstest mit über 60.000 Zyklen unterzogen. Die Farbechtheit der Textilien und Kunststoffe hält selbst intensiver Dauerbestrahlung mit UV-Licht stand, wie die Analyse mit einem Spektrometer ergab. Das Lederlenkrad wurde sogar mit Sonnencreme traktiert - ohne Folgen.



Bereit für große und kleine Herausforderungen



Ganz gleich ob auf Asphalt, rohen Schotterwegen oder rutschigen Untergründen: Der Ford Fiesta Active überzeugt mit sicheren Fahreigenschaften. Dies verdankt er seinem speziell angepassten Fahrwerk. Die besondere Geometrie der Achsschenkel und die Abstimmung der Feder-Dämpfer-Einheiten sorgen im Zusammenspiel mit der speziell auf den "Active" angepassten elekto-mechanischen Servolenkung EPAS und dem elektronischen Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) für überzeugende Komfort-Eigenschaften und für ein problemloses Handling.



Moderne Fahrdynamik-Regelung serienmäßig



Serienmäßig stattet Ford den Fiesta Active mit einer modernen Fahrdynamik-Regelung aus, die der Fahrer mittels eines selektiven Fahrmodus-Schalters in der Mittelkonsole (??) ausgewählt:



- "Normal" aktiviert die Basis-Einstellung für ESP und für die Traktionskontrolle, wie sie sich im täglichen Straßenverkehr anbieten.



- Der "Rutschig"-Modus sorgt speziell auf glatten oder rutschigen Fahrbahnen - wie zum Beispiel verschneiten oder vereisten Straßen - für höhere Fahrstabilität und mehr Sicherheit. In Kurven oder bei Spurwechseln wirkt die Elektronik mit kleinen Brems- und Beschleunigungsimpulsen exzessivem Über- und Untersteuern entgegen.



- Im "Eco"-Modus, er steht für die Versionen mit dem manuellen 6-Gang-Getriebe zur Wahl, wird eine besonders kraftstoffsparende Fahrweise durch Änderungen des Motorverhaltens sowie durch eine optimierte Klimatisierung erzielt. Auch während der Fahrt lässt sich problemlos zwischen den einzelnen Modi wechseln.



Hochmoderne Fahrer-Assistenztechnologien



Der neue Ford Fiesta Active tritt mit demselben umfassenden Angebot an Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsystemen an, die Ford auch für die Grundmodelle anbietet. Diese Technologien basieren auf Radar- und Ultraschall-Sensoren sowie auf einer Frontkamera. Beispiele:



Der serienmäßige Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent erkennt mit Hilfe der Frontkamera die Fahrbahn-Markierungen und warnt den Fahrer über kurze Lenkrad-Vibrationen vor einem unbeabsichtigten Fahrspurwechsel. Zusätzlich unterstützt eine aktive Lenkunterstützung den Wechsel zurück in die Spur.



Außer dem Verkehrsschild-Erkennungssystem zählt auch der Fernlicht-Assistent zu den Frontkamera-basierten Assistenz-Systemen des neuen Ford Fiesta Active - beide Technologien stehen auf Wunsch zur Verfügung. Der Fernlicht-Assistent wechselt automatisch von Fern- zu Abblendlicht, sobald vorausfahrender beziehungsweise entgegenkommender Verkehr oder ausreichende Lichtverhältnisse erkannt werden. Wenn die Fahrbahn wieder frei ist, schaltet das System automatisch auf Fernlicht um.



Cross Traffic Alert: Diese auf Wunsch lieferbare Funktion überwacht mittels der Radarsensoren des Toter-Winkel-Assistent beim Rückwärts-Ausparken aus Querlücken einen Bereich von rund 40 Metern links und rechts des eigenen Autos. Wird ein Fremd-Fahrzeug erfasst, warnt das System den Fahrer visuell und akustisch. Cross Traffic Alert sucht gezielt nach sich bewegenden Fahrzeugen - es wird nicht durch statische Objekte aktiviert, die sich innerhalb der Reichweite der Sensoren befinden.



5 Sterne im EuroNCAP-Test



Die 5-Sterne-Top-Bewertung, die die neue Ford Fiesta-Baureihe im aktuellen und besonders strengen Euro NCAP-Sicherheitstest erreicht hat, unterstreicht das außergewöhnliche Schutzkonzept des erfolgreichen Kleinwagens. Einige der Highlights: Bei einer seitlichen Kollision bringen die weiterentwickelten Seiten-Airbags für Fahrer und Beifahrer den Arm des jeweiligen Passagiers automatisch aus der Gefahrenzone heraus. Erstmals verfügen auch die Gurte der hinteren Außensitze über Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, wie sie bislang nur für die Front-Passagiere zum Einsatz kamen. Und für den Transport eines Kindersitzes kann nun auch der Beifahrer-Seitenairbag deaktiviert werden - so reisen die Kleinsten noch sicherer.



Konnektivität und Audiosysteme



Der neue Ford Fiesta Active sorgt mit fortschrittlichen Konnektivitäts-Optionen und leistungsfähigen Audio-Anlagen für ein perfektes Fahrerlebnis. Dank des serienmäßigen, sprachsteuerbaren Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC 3 mit AppLink und 6,5-Zoll-Touchscreen (Bildschirmdiagonale: 16,5 Zentimeter) lassen sich unter anderem das Audiosystem, eingebundene Smartphones sowie bestimmte Apps über einfache, im Satz-Zusammenhang gesprochene Befehle steuern. Das Ford SYNC3-System ist kompatibel zu Apple CarPlay und Android Auto. Die farbigen Touchscreens im Tablet-Look mit einer Bildschirmdiagonale von auf Wunsch bis zu acht Zoll (20,3 Zentimeter) und in Verbindung mit einem Navigationssystem lassen sich mit Wisch- und Ziehbewegungen bedienen.



Auch der Ford Fiesta Active entspricht dem Wunsch der Kunden auf mobile Multimediageräte und wartet außer mit einer Bluetooth-Schnittstelle auch mit zwei USB-Anschlüssen auf. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Quelle die Musikdaten stammen: Die Audio-Anlagen begeistern mit einer hohen Klangqualität. Für das hochwertige B&O PLAY Sound-System gilt dies im Besonderen.



Das B&O PLAY Sound-System



Das B&O PLAY Sound-System ist das Ergebnis der exklusiven Partnerschaft zwischen Ford und dem renommierten HiFi-Spezialisten HARMAN. Es bietet mit Lautsprechern, die für die jeweilige Modellreihe maßgeschneidert platziert und abgestimmt werden, ein dynamisches und kraftvolles Klangerlebnis. Im neuen Ford Fiesta Active umfasst das B&O PLAY Sound-System zehn Lautsprecher, darunter einen in die Reserveradmulde eingepassten Subwoofer und einen zentralen Mitteltöner auf dem Armaturenträger.



Die Anlage wird von einem digitalen Verstärker mit Soundprozessor gesteuert, der für einen besonders reinen und kraftvollen Musikgenuss auf allen Sitzpositionen sorgt. Die Gesamtausgangsleistung der Anlage, die auch einen Surround-Modus besitzt, beträgt 675 Watt.



Das B&O PLAY Sound-System ist für die beiden Ausstattungsvarianten "Active Colourline" und "Active Plus" serienmäßig. Für die Ausstattungsvariante "Active" ist es auf Wunsch lieferbar.



"Wir gestalten die Varianten unserer neuen Active-Familie so, dass sie jede Fahrt in ein positives Erlebnis verwandeln und auch selbst ein Erlebnis sind - dazu gehören zum Beispiel Funktionen wie die Ford SYNC 3-Konnektivität, das B&O PLAY Sound-System oder das Panorama-Schiebedach", so de Waard.



Bilder vom neuen Ford Fiesta Active sind über diesen Link abrufbar: http://fiesta.fordpresskits.com



* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta Active in l/100 km: 7,8 - 4,4 (innerorts), 5,2 - 3,7 (außerorts), 6,1 - 4,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 139 - 108 g/km. CO2-Effizienzklasse: D - A.



1)Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils gültigen Fassung) ermittelt.



Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach dem World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.



Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Android und Android Auto sind Markenzeichen von Google Inc.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



