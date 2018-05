DAX - Katerstimmung nach der Rally

André Rain,

Hallo zusammen,

der DAX zeigte sich gestern von seiner besten Seite und kletterte in einer strammen Intradayrally bis an das erste genannte Ziel am Widerstandsbereich bei 12.950 - 12.980 Punkten. Dort stagnierte der Kurs am Handelsende. Heute kommt es zu spürbaren Gewinnmitnahmen, vom Handelsstart an befindet sich der deutsche Leitindex im Rückwärtsgang und gibt rund die Hälfte der gestrigen Gewinne wieder ab.

Prinzipiell hätte die Korrektur noch Platz bis zur Kreuzunterstützung bei 12.827 oder sogar bis 12.760 - 12.775 Punkte. Anschließend sollte er aber wieder nach oben blicken und einen neuen Anlauf auf den Widerstandsbereich bei 12.950 - 12.980 Punkten nehmen. Wird dieser überwunden, ist Platz bis 13.125 - 13.150 Punkte. Startet hingegen eine größere Zwischenkorrektur, wären mit Kursen unterhalb von 12.760 weitere Abgaben bis 12.690 - 12.715 und 12.630 Punkte einzuplanen. Unterhalb von 12.600 wird es kurzfristig kritischer.

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2018 - 08.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 08.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

