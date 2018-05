Achtung: Die 2 Minen-Besuchskarten für European Lithium sind bereits vergeben. Das hatten heute im Börsenbrief http://www.boerse-social.com/gabb geschrieben. "Wie gestern angekündigt: Am 29. Mai werden ca. 20 europäische größtenteils institutionelle Investoren bei European Lithium in Wolfsberg zu Gast sein und am 30. wird eine grössere Gruppe privater Anleger die Mine ansehen können. Für den ausgebuchten Event haben wir noch zwei Plätze für den Börse Social Network Club ergattern können -> Mail an mich bitte incl. Schuh- und Konfektionsgröße für die nötige Sicherheitsbekleidung. First come, first serve." http://www.boerse-social.com/el

