Es war in den vergangenen Tagen viel zu lesen über die Renditeentwicklung bei US-Staatsanleihen: Erstmals - seit wirklich langer Zeit - stiegen die Renditen für die US-Benchmark-Anleihe wieder über drei Prozent. Aber was ist eigentlich so schlimm daran? Wirkt sich das auch auf Bundesanleihen aus? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.