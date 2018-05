Die genauen Zahlen zum ersten Quartal stehen zwar erst in der kommenden Woche an, aber die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) hat im Zuge der heute abgehaltenen Hauptversammlung vorab mitgeteilt, dass der Umsatz zwischen Januar und März im Vergleich zum Vorjahresquartal stabil geblieben sei. Was die positive Formulierung von "konnte nicht gesteigert werden" ist und von den Anlegern auch so aufgenommen wurde.

Dass die Kundenbasis ausgebaut werden konnte und man, was aber schon kommuniziert worden war, für 2018 eine Dividende auszahlen möchte, änderte nichts daran, dass diese grobe Skizzierung des ersten Quartals die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...