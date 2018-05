Dow Jones - Kurzfristig festgefahren

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

das zum Ende der Vorwoche beschriebene bullische Reversal in den US Indizes zog zunächst weitere Käufe nach sich. Gestern schien dem Dow Jones Industrial Average aber so langsam die Puste auszugehen. Zwar gelang der Bruch einer weiteren Abwärtstrendvariante, die Tageskerze in Verbindung mit dem Scheitern am EMA50 mahnt aber etwas zur Vorsicht.

Anleger, die auf eine neue Trendbewegung im Index hoffen, müssen sich vorerst weiter gedulden. Der Index müsste zumindest die Abrisskante bei 24.580 Punkten hinter sich lassen, um seine Erholung auf 24.859 Punkte fortsetzen zu können. Anschließend müsste der Dow Jones Industrial Average die Marke von 24.859 Punkten überwinden, um die mittelfristige Bodenbildung abzuschließen.

Rücksetzer sind zunächst unbedenklich, solange sie oberhalb der gestern überwundenen Abwärtstrendlinie verlaufen. Ein sinnvolles Stoppniveau nach der Entwicklung der letzten Tage lässt sich bei 23.531 Punkten ableiten. Dieses Kursniveau darf der Index nicht mehr unterbieten, will er seinen impulsiven Anstieg im weiteren Wochenverlauf fortsetzen.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2018 - 07.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 07.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

