Es ist schon seltsam … nur einen Tag vor den morgen anstehenden Quartalsergebnissen des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) senkten Oddo BHF und Kepler Cheuvreux heute ihre Kursziele auf 27 bzw. 19,50 Euro. Die Zahl der Analysten, die hier den Daumen senken, ist hoch - nur noch ein Viertel der Experten hat eine "Kaufen"-Einstufung beibehalten. Was nachvollziehbar wäre, würde es sich bei Dialog Semiconductor um ein Unternehmen auf dem absteigenden Ast handeln, das mit fallenden Umsätzen und Gewinnen zu kämpfen hätte. Aber das ist nicht der Fall.

Dialog Semiconductor rechnet für das laufende Jahr mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Und trotzdem hat die Aktie gegenüber dem 2017er-Jahreshoch, im Februar 2017 bei 52,35 Euro erreicht, bis Ende April 2018 in der Spitze zwei Drittel an Wert verloren. In einem Umfeld mit - zumindest noch - wachsender Nachfrage nach Chips und weltweitem Wirtschaftswachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...