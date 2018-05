Die Analysten der Wiener Privatbank errechnen für die Lenzing-Aktie einen fairen Wert von 97,2 Euro. "Während die Unsicherheit hoch bleiben dürfte, insbesondere was die Entwicklung der Viskose- sowie der Rohstoffpreise angeht, denken wir, dass diese Sorgen in der aktuellen Bewertung adäquat widergespiegelt werden", heisst es seitens der Analysten. Was die Expansionsprojekte der Firma angeht, habe der CEO während des Conference Calls angedeutet, dass es hier "in den nächsten Wochen" eine Entscheidung geben könnte. Die Analysten glauben, dass ein höherer Integrationsgrad für Lenzing strategisch Sinn machen würde, da dadurch Rohstoffpreisschwankungen ausgeglichen werden sowie die Produktionskosten gesenkt werden können.

