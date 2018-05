Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr -0,31% auf 32,5, davor 6 Tage im Plus (14,39% Zuwachs von 28,5 auf 32,6), DO&CO -0,37% auf 54, davor 6 Tage im Plus (9,05% Zuwachs von 49,7 auf 54,2), Wienerberger -1,35% auf 21,9, davor 5 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 20,64 auf 22,2), Strabag -2,19% auf 35,75, davor 4 Tage im Plus (7,34% Zuwachs von 34,05 auf 36,55), AMS -0,95% auf 93,78, davor 4 Tage im Plus (14,93% Zuwachs von 82,38 auf 94,68), Rosenbauer +1,58% auf 51,4, davor 3 Tage im Minus (-2,69% Verlust von 52 auf 50,6). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Erste Group 37,9 (MA200: 37,97, xD, davor 623 Tage über dem MA200), Athos Immobilien 41,2 (MA200: 42, xD, davor 49 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene...

