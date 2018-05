Vita 34 baut Marktanteile und Margen im ersten Quartal weiter aus DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vita 34 baut Marktanteile und Margen im ersten Quartal weiter aus 09.05.2018 / 07:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Vita 34 baut Marktanteile und Margen im ersten Quartal weiter aus - Umsatz steigt im ersten Quartal um 24,4 Prozent auf 5.076 TEUR - EBITDA wächst weiterhin überproportional um 50,9 Prozent auf 1.067 TEUR - EBITDA-Marge mit 21,0 Prozent das dritte Quartal in Folge im Bereich der Zielgröße von 20,0 Prozent Leipzig, 9. Mai 2018 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die zweitgrößte Nabelschnurblutbank in Europa, hat ihre Marktposition auch im ersten Quartal 2018 konsequent weiter ausgebaut. In den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz konnte das Unternehmen weiter Marktanteile gewinnen und somit seine Marktführerschaft weiter behaupten. Die Umsatzerlöse im ersten Quartal erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 24,4 Prozent auf 5.076 TEUR (Q1 2017: 4.081 TEUR). Der Zuwachs im Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit einem Anstieg um 50,9 Prozent auf 1.067 TEUR erneut erheblich höher aus. Somit lag die EBITDA-Marge mit 21,0 Prozent das dritte Quartal in Folge im Bereich der Zielgröße von 20,0 Prozent und damit im Rahmen der Gesamtjahresprognose. Der robuste Geschäftsverlauf wirkte sich überdies deutlich positiv auf die finanzielle Situation des Unternehmens aus. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vervielfachte sich auf 472 TEUR (Q1 2017: 18 TEUR). "Die deutlich höhere Zahl an Einlagerungen und der spürbare Zugewinn von Marktanteilen seit der Akquisition im vergangenen Jahr verdeutlichen jetzt sehr plakativ wie extrem skalierbar unser Geschäftsmodell ist", unterstreicht Falk Neukirch, Finanzvorstand der Vita 34 AG. Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 stellen sich wie folgt dar: in TEUR Q1 2018 Q1 2017 Umsatzerlöse 5.076 4.081 EBITDA 1.067 707 EBITDA-Marge [%] 21,0 17,3 EBIT 541 445 Periodenergebnis 308 280 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 472 18 Liquide Mittel [31.03.] 4.215 2.575 Im Bezug auf die Erreichung der Mittelfristziele des Unternehmens aus der "Vision 2021" hat das Unternehmen grundlegende Weichen für den erfolgreichen weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2018 gestellt. "In den kommenden Monaten werden wir uns auf den Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland durch die weitere Marktdurchdringung in der DACH-Region konzentrieren und daraus weiteres Umsatzwachstum generieren", führt Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender von Vita 34 aus. "Im Rahmen von Kostenoptimierungsprojekten wollen wir die Profitabilität der Gesellschaft weiter steigern." Nach der erfolgreichen Akquisition im letzten Jahr ist Vita 34 strukturell und organisatorisch gut aufgestellt, um auch anorganisch weiter zu wachsen. Der Markt der Stammzellbanken befindet sich aktuell in der Konsolidierung und es ist Teil der Unternehmensstrategie, in diesem Prozess auch zukünftig eine aktive Rolle zu spielen. Der Vorstand der Vita 34 AG steht qualifizierten Investoren, Analysten und Pressevertretern heute um 13:00 Uhr im Rahmen einer offenen Telefonkonferenz für weitere Erläuterungen zu den Entwicklungen im ersten Quartal 2018 zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilungen Investor Relations ( ir@vita34group.de). Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Telefon: +49 (0341) 48792 - 0 Mobil: +49 (0174) 9091190 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de Unternehmensprofil Vita 34 in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Stammzellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. 