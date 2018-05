Der frühere Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und nunmehrige Politiker der Liste Pilz, Peter Kolba, ruft im Lichte des VW-Skandals zur Teilnahme an Sammelklagen gegen Volkswagen auf. "Je mehr teilnehmen, desto höher die Abschöpfung der riesigen Unrechtsgewinne von VW", so Kolba in einer Aussendung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...